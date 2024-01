Vida Urbana Foragida suspeita de homicídio é presa dentro de casa após ser esfaqueada em Araguaína Prisão aconteceu na tarde desta segunda-feira, 16, no Setor Céu Azul, a mulher estava com um mandado de prisão preventiva em aberto desde novembro de 2022

Uma mulher com as iniciais J.E.P, de 27 anos, acabou presa na tarde desta segunda-feira, 15, no Setor Céu Azul em Araguaína, região norte do estado, em cumprimento a um mandado de prisão por homicídio expedido em novembro de 2022. Segundo a Polícia Militar (PM), a prisão aconteceu enquanto a equipe atendia uma ocorrência de lesão corporal. Ao chegar no loc...