A Quarta-Feira de Cinzas marca o início da Quaresma, e o fim do carnaval. Apesar das administrações municipais e da Estadual decretarem ponto facultativo para o período de Carnaval, a data não é considerada feriado pela lei federal.

O retorno das atividades no âmbito estadual ocorre nesta quarta-feira, das 12h às 18h, diferente da jornada normal, no período matutino.

Na capital, as atividades voltam ao expediente normal nesta quarta-feira, das 13 às 19 horas.

Em Araguaína o funcionamento dos órgãos administrativos que possuem expediente na parte da tarde será a partir das 14 horas.

Em Gurupi, o ponto facultativo nas repartições públicas da Prefeitura ficou decretado nos dias 12, 13 e 14, portanto o retorno ocorrerá apenas nesta quinta-feira, 15.

Bancos

Nesta Quarta-Feira de Cinzas, o início do expediente nos bancos ocorre às 12h, no horário local, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.

Funcionamento dos Correios

Nos Correios o atendimento e as entregas são retomados nesta quarta-feira de Cinzas, com agências abertas a partir das 12h.

Na segunda-feira e na terça-feira de Carnaval, não houve atendimento nas agências.

Na sexta-feira, e sábado, 10, datas que antecedem o Carnaval, os Correios funcionam normalmente (rotina de entregas de cartas e encomendas e atendimento no sábado, apenas agências que já abrem neste dia.

Comércio

Conforme divulgado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Tocantins (Fecomércio) em suas redes sociais, as empresas poderiam abrir normalmente na segunda-feira, 12, ou transferir a comemoração do dia do Comércio (30 de outubro) para a data. Além disso, também poderiam abrir na terça-feira, 13, de acordo com o documento.

O que é a Quarta-Feira de Cinzas

Para a Igreja Católica, a Quarta-Feira de Cinzas marca o início da Quaresma, período de penitência e oração intensificada, segundo o padre Márcio Ferdinando de Figueiredo Gonçalves, da Paróquia Imaculado Coração de Maria do Jardim Taquari.

"As cinzas abençoadas e impostas sobre os fiéis, constituem um sacramental da Igreja. A intenção desse sacramental é conduzir-nos ao arrependimento dos pecados e fazer-nos recordar que não devemos nos apegar a esta vida, pois nossa morada definitiva é o céu".

O padre explica que são 40 dias de um cuidado maior com a vida, "para então poder celebrar com verdadeira alegria a Vida do Ressuscitado na Páscoa".

Confira o horário das missas nas paróquias de Palmas

Na Arquidiocese de Palmas, todas as paróquias terão celebrações da Santa Missa com o rito de imposição das Cinzas. O Arcebispo Metropolitano, Dom Pedro Brito Guimarães, presidirá a celebração às 19h30, no Centro de Evangelização “Casa de Maria, Rainha da Paz”.

– Casa de Maria, Rainha da Paz : 6h / 07h / 8h/11h/ 14h/ 16h /17h / 19h30 – Abertura Oficial da Campanha da Fraternidade 2024

– Catedral Divino Espírito Santo: 10h – Missa com as crianças / 18h30

– Paróquia Monte do Carmo: 8h / 19h

– Paróquia Santo Antônio de Pádua: 19h

– Paróquia Coração de Maria: 19h30 – Matriz na 305 Sul / 8h – Com. Sta. Luzia na 207 Sul/ 19h30 – Com. São Paulo na 309 Sul

– Paróquia Jesus de Nazaré: 19h30 – na Comunidade Sagrado Coração de Jesus, 303 norte

-Santuário Mãe Rainha: 17h30 / 19h30

–Paróquia Imaculado Coração de Maria (Taquari): 08h / 19h30

–Paróquia Sagrado Coração de Jesus: 19h30

–Paróquia São Luís Orione: 8h e 19h30 – Matriz/ 19h – Com. Imaculado Coração de Maria/ 19h30 – Com. Sagrada Família

-Paróquia Santa Rita de Cássia: 19h30

–Paróquia Santo Antônio de Lisboa: 07h / 19h30

–Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus: 19h30

–Paróquia N.S. do Perpétuo Socorro (Rio Sono): 19h30

- Área Missionária Santa. Dulce: 19h30 – na Com. Santo Amaro

-Paróquia Nossa Senhora Aparecida: 19h30

–Paróquia São Judas Tadeu: 19h30

–Santuário Nossa Senhor de Fátima: 6h30 / 19h30

–Paróquia São João Batista (Lagoa do Tocantins): 19h30

–Paróquia Cristo Rei: 19h30 na Comunidade N.S. das Graças

–Paróquia Santa Teresa D’Ávila: 19h30

– Paróquia São João Batista: 19h30

– Paróquia Jesus Bom Pastor: 19h30 – Com. Sagrada Família

– Mosteiro de São Bento: 7h