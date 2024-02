Apesar das administrações municipais e da Estadual decretarem ponto facultativo para o período de Carnaval, as datas não são consideradas como véspera e feriados para o comércio em geral.

Conforme divulgado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Tocantins (Fecomércio) em suas redes sociais, as empresas podem abrir normalmente na segunda-feira, 12, ou caso prefiram, podem transferir a comemoração do dia do Comércio (30 de outubro) para a data, segundo cláusula da Convenção Coletiva de trabalho 2023/2024.

Informou ainda, que as empresas podem abrir no dia na terça-feira, 13, de acordo com o documento.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Palmas afirmou nesta sexta-feira, 9, que conforme a Convenção Coletiva de Trabalho, fica permitida a abertura do comércio durante o feriado de Carnaval na segunda-feira, 12, com pagamento de horas extras apenas após o período normal de expediente.

Disse também que fica a critério do lojista abrir ou não durante a data. Dessa forma, o comércio deve permanecer aberto em horários normais de trabalho.

Bancos

Os bancos em contrapartida ficarão fechados na segunda-feira, 12, e terça-feira, 13. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento nas agências bancárias durante o feriado de Carnaval.

A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, bem como a segunda-feira e a terça-feira de Carnaval.

Na Quarta-Feira de Cinzas, 12, o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências.

Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.

Funcionamento dos Correios

Nesta sexta-feira, e sábado, 10, datas que antecedem o Carnaval, os Correios funcionam normalmente (rotina de entregas de cartas e encomendas e atendimento no sábado, apenas agências que já abrem neste dia.

Na segunda-feira e na terça-feira de Carnaval, não haverá atendimento nas agências. O atendimento e as entregas serão retomados na quarta-feira de Cinzas, com agências abertas a partir das 12h.