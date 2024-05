O pouso de uma aeronave bimotor carregada com cerca de 400 kg de cocaína, em uma pista clandestina no município de Pindorama do Tocantins, na região sudeste do estado, acabou interceptado por uma ação da Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar.

Conforme as informações, divulgadas pela Polícia Federal (PF), a ação ocorreu nesta sexta-feira (10). Entre os quatro suspeitos presos, estava um homem de nacionalidade boliviana.

Durante a abordagem os militares apreenderam além da carga, duas camionetes e uma motocicleta, que serviriam de apoio logístico, além de uma pistola calibre 9 mm.

Após serem presos, os suspeitos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, onde passaram por exames.

De acordo com a corporação, um inquérito policial foi instaurado com o auto de prisão em flagrante pela prática dos crimes constatados no flagrante. Se condenados, as penas somadas podem chegar a 36 anos de reclusão, afirmou a PF.

O JTo solicitou à Secretaria da Segurança Pública informações sobre o registro dos exames realizados pela Polícia Científica da pasta e aguarda retorno.