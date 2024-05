Vida Urbana Quartel do Comando Geral da Polícia Militar em Palmas se torna ponto de triagem de doações ao RS Conforme a polícia, todos os donativos recebidos nos pontos de coleta da capital devem ser levados para o Complexo Esportivo da Polícia Militar, no QCG, localizado na 304 Sul

As novas doações arrecadadas para as vítimas de enchentes no estado do Rio Grande do Sul (RS) foram direcionadas para o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar (QCG), na quadra 304 norte, em Palmas. A informação é que o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) está sem espaço para novas contribuições. De acordo com o porta-voz da Polícia Militar (PM), major ...