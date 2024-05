Uma decisão do Tribunal de Justiça cassou a liminar que devolvia o mandato do vice-prefeito de Formoso do Araguaia, Israel Borges Nunes (Republicanos). De acordo com a decisão, o entendimento do juiz de primeiro grau ultrapassa os limites de intervenção judicial sobre o Poder Legislativo.

O documento foi assinado no final da tarde desta sexta-feira (10), pela relatora, desembargadora ngela Issa Haonat.

"É sabido ser essencial à organização do Estado, assegurando que cada Poder (Executivo, Legislativo e Judiciário) mantenha sua independência funcional sem interferências indevidas", disse a relatora.

A defesa de Israel Borges disse à TV Anhanguera, por telefone, que vai aguardar a tramitação, os prazos e vai entrar com recurso contra essa decisão da desembargadora.

A cassação dos mandatos do prefeito Heno Rodrigues da Silva (UB) e do vice-prefeito Israel Borges Nunes aconteceu depois que eles foram alvos de uma operação da Polícia Federal em uma investigação por desvio de recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.