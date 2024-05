O projeto "Circulação do Espetáculo Sou Poeta", reconhecido no módulo II da categoria Linguagens Artísticas - Teatro, do edital Artes Tocantins 2023, está pronto para encantar o público com suas apresentações gratuitas nos meses de maio e junho.

A apresentação terá sua estreia neste sábado (11) no município de Arraias, região sudoeste do estado, no Centro de Referência e Assistência Social (Cras), às 18h. Posteriormente, seguirá para Natividade e Porto Nacional.

Conforme divulgado pela Secretaria da Cultura do Estado, o projeto é financiado com recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022), com um apoio de R$35 mil.

A ação visa mostrar de forma lúdica, poesias, versos, crônicas e contos de três escritores tocantinenses: José Gomes Sobrinho (in memorian), Odir Rocha (in memorian) e Tião Pinheiro. Com ukuleles, violões e demais elementos, as atrizes da companhia A Barraca interpretarão cada produção textual de forma singular e personalizada, a partir de temáticas como sonhos, amor, vida e natureza.

O projeto traz figurinos com elementos figurativos típicos da flora local, como o coco babaçu, o capim dourado, a fava de bolota, o caju e o pequi. A paleta de cores apresenta a simbologia do cerrado tocantinense, assim como o cenário, formado por blocos para trazer frases das obras homenageadas e desenhos.