Redação Jornal do Tocantins *Morgana Gurgel

O filme "Prazer, Ana Carolina", dirigido e protagonizado por Ana Di Monteiro, volta à capital tocantinense com exibição nesta segunda-feira (13), às 19h. O evento será no Palmas Shopping, localizado na Quadra 101 Sul.

Com uma trajetória marcada por desafios, Ana Di Monteiro traz à tela sua própria jornada de vida. Em entrevista ao JTo, ela compartilha a motivação por trás da criação deste filme tão pessoal.

"Eu tinha muita vontade de mostrar para os meu amigos como foi a minha vida, como foram esses 7 anos que eu estava fora de casa. Porque eu faltei muitas coisas na vida deles, sabe? Então eu tinha essa vontade de mostrar pra eles como que estava sendo", explica.

Ana relata que a escolha do elenco não foi tarefa fácil, mas conseguiu reunir talentos que complementaram sua visão e deram vida aos personagens de sua história.

Leia Também:

- Filme tocantinense ganha premiação “Best Picture” em Nova Iorque, nos Estados Unidos

- Dorgival Dantas e duplas sertanejas farão shows de abertura da Agrotins; conheça alguns dos hits

"Foi muito desafiador, eu tive sorte de ter uma equipe que tinha muitos atores. Então, muitas pessoas eu olhava e falava assim: ‘você quer participar?’ Depois disso, foram pessoas do meu convívio mesmo, que eu fui lembrando. Fui falando, cara, essa pessoa vai dar muito certo aqui", compartilha.

A jornada do filme não se limita apenas às telas brasileiras. Recentemente, "Prazer, Ana Carolina" teve reconhecimento internacional ao receber a premiação “Best Picture" (Melhor Filme) no festival de Nova Iorque (NY), “New York Movie Awards”.

No Brasil, o curta-metragem tocantinense de 2022 já teve exibição em Palmas, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia.

"Eu ainda não sei colocar em palavras o sentimento que aconteceu... É um sentimento de ‘a gente conseguiu, a gente conseguiu chegar num lugar que provavelmente nem a gente sabia no começo’".

No entanto, os desafios enfrentados durante a produção do filme também foram significativos. Ana destaca a dificuldade de realizar um projeto independente, tanto tecnicamente quanto emocionalmente.

"Quando a gente fala da parte técnica, o maior desafio é se fazer um filme independente... E quando eu jogo pro lado emocional, mas que também junta com o lado técnico, eu perdi a voz no primeiro dia de gravação, mas no final tudo deu certo!", conta.

As expectativas estão altas em relação à estreia do filme na capital tocantinense. Ana relata que está bastante feliz com essa exibição, pois foi aqui de onde tudo começou. “É o momento de juntar os amigos e familiares e dizer, ‘conseguimos, olha o que conseguimos conquistar’, é o dia de olhar para trás e ver a longa jornada que percorremos e agradecer”, finaliza.

Trajetória

Ana Di Monteiro é atriz, produtora e empreendedora. Formada como atriz pelo LA Film e administradora pelo Mackenzie, Di Monteiro possui em seu currículo peças teatrais, musicais e filmes. Seu último longa foi Blur. Recentemente foi premiada com o filme Prazer, Ana Carolina nos festivais New York Movie Awards, AIMAFF e Hollywood Gold Awards. Seu próximo lançamento será o filme SLATE, feito com seu sócio Alex Slama.

*Morgana Gurgel é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Raphael Pontes