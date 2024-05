Magazine Arraiá da Capital: Junina Matutos da Noite apresentará o espetáculo “O alto da Serra Talhada” Atual campeã do concurso de quadrilhas trará um enredo que se desenrola a partir de um amor proibido de um vaqueiro sertanejo

A equipe campeã do Arraiá da Capital do ano passado, a Junina Matutos da Noite, trará para o 32° Arraiá da Capital o espetáculo “ O alto da Serra Talhada”, que contará a história de um vaqueiro e o seu amor pelo sertão. O evento deste ano acorre do dia 18 a 24 de junho, no estacionamento do Estádio Nilton Santos, em Palmas. Em entrevista ao JTo o diretor geral ...