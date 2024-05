Rafael Farias de Oliveira, de 38 anos, e Heloysa Matos de Souza, de 14 anos, encontrados mortos em uma chácara de Buritirana, na manhã deste domingo (26), foram enterrados na tarde desta segunda-feira (27). A despedida de pai e filha foi marcada por homenagens no cemitério de Taquaruçu, distrito localizado no extremo sul de Palmas.

Diversos alunos do Colégio Militar Duque de Caxias compareceram para dar o último adeus à amiga. A jovem estava no 9º ano e frequentava a escola junto com as irmãs.

Nas redes sociais, a direção da escola publicou nota de pesar lamentando a morte da adolescente e convidou os estudantes a se despedirem de Heloysa. Por volta das 15h, os alunos e professores, usando a farda do colégio, ajudaram a carregar o caixão durante o cortejo no cemitério.

Morte investigada

Pai e filha estavam sendo procurados pela família desde sexta-feira (24). À Polícia Militar (PM), o cunhado de Rafael contou que pai e filha não voltaram para casa neste dia.

No sábado (25) pela manhã o cunhado foi até a chácara onde a vítima era caseiro, bateu na porta mas não houve resposta. No dia seguinte, pessoas foram novamente ao local e sentiram um cheiro forte vindo de dentro da casa.

A PM foi informada que os parentes arrombaram a porta da casa e viram a adolescente em uma cama, com sinais de enforcamento. O homem estava enforcado em uma corda.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso está investigado pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Palmas).