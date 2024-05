Vida Urbana Pai e filha encontrados mortos em chácara na zona rural de Palmas são identificados Segundo a SSP, a equipe da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa aguarda os laudos necroscópicos para determinar a causa da morte

Na noite de domingo (26), pai e filha foram encontrados mortos em uma chácara no distrito de Buritirana, zona rural de Palmas. As vítimas foram identificadas como Rafael Farias de Oliveira, de 38 anos, e Heloysa Matos de Souza, de 14 anos, conforme informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP). De acordo com a SSP, a perícia esteve no local e os corpos foram e...