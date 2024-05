Redação Jornal do Tocantins Brenda Santos

Pai e filha foram encontrados mortos numa chácara em Buritirana, zona rural de Palmas, na manhã deste domingo (26). O homem, de 38 anos, e a adolescente, 14 anos, estavam sendo procurados por familiares desde sexta-feira (24), segundo a Polícia Militar (PM).

O cunhado do homem disse para os militares que sentiu falta deles na sexta-feira, pois as vítimas não voltaram para casa. No sábado (25) pela manhã o cunhado foi até a chácara onde a vítima era caseiro e procurou por eles, mas a porta estava trancada e não houve resposta.

No domingo pessoas foram novamente ao local e sentiram um cheiro forte vindo de dentro da casa. De acordo com a PM, ao arrombarem a porta eles encontraram a adolescente em uma cama com sinais de enforcamento e o homem enforcado em uma corda.

A polícia isolou o local e a perícia foi chamada. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, até a publicação desta reportagem, a ocorrência ainda estava em andamento.

O caso está sendo investigado pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Palmas).