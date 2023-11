A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) identificou W.O.C., “o Luxúria" ou “LX”, 28 anos; L.F.M.G., “o Beira Lago”, 25 anos; o O.L.A., “o Neguinho das Armas”, 27 anos, e mais dois suspeitos ainda não identificados no envolvidos do homicídio do serralheiro e auxiliar de serviços gerais Leandro Ribeiro Nogueira, 32 anos, ocorrido no dia 5 de junho deste ano, em Palmas.

Os mandados foram cumpridos na manhã desta terça-feira, 28, durante a 3ª fase da Operação Gotham City, realizada na Unidade Penal de Palmas. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP) foram cumpridos três mandados de prisão e busca e apreensão contra “Luxúria”, “Beira Lago” e “Neguinho das Armas”, além de mandados de busca contra outros dois suspeitos.

Leandro morreu após ser baleado por dois suspeitos que o alcançaram na motocicleta que pilotava nas proximidades da feira do Jardim Aureny I, por volta das 18h.

O delegado Eduardo Menezes, responsável pela investigação, destacou, por meio da assessoria, que “Luxúria” está envolvido em vários outros homicídios em Palmas.

“Como demonstramos durante a coletiva de imprensa realizada na semana passada, temos provas contundentes de que o ‘LX’ é o mandante de vários outros crimes de homicídio ocorridos no primeiro semestre deste ano na Capital. Esse é mais um mandado que está sendo cumprido em razão de outra morte que aconteceu neste contexto de disputa de poder entre as duas principais facções do país com ramificações em todos os estados”.

A operação foi deflagrada pelas equipes da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Palmas).

Prisões

Conforme divulgado pelo JTo, na quinta-feira, 23, a equipe da 1ª DHPP deu cumprimento a outro mandado de prisão contra “Luxúria” pelo homicídio de Wesley Dias Carvalho, 37 anos, ocorrido no dia 3 de junho deste ano, em um restaurante na quadra 112 sul.

“Beira Lago” também foi preso, pela 1ª DHPP, no dia 14 de agosto deste ano, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

“Neguinho das Armas” foi preso no dia 6 de julho, pela Polícia Militar, por tráfico de drogas, ele apresentou um documento falso e foi reconhecido logo em seguida. "Com a confirmação foi dado cumprimento a um mandado de prisão pelo duplo homicídio que vitimou o casal Giovanna Alessandra Ribeiro da Silva, 23 anos, e Wenesph Freitas da Silva, 30 anos, crime ocorrido em 13 de janeiro de 2022, em Palmas”.

Faccionados

A SSP ressalta que “Luxúria” é o número um de uma facção carioca atuante no Tocantins.

“Conforme as investigações da Polícia Civil, LX ao lado de Carlos Augusto Silva Fraga, o Dad Charada, são responsáveis pela onda criminosa que aterrorizou a Capital no primeiro semestre do ano”, destaca a pasta.

Segundo a SSP, as investigações apontaram que, após ser expulso de uma organização paulista com ramificações no Tocantins, “Dad Charada” foi cooptado por “LX” para fazer parte de sua organização. Ao ser aceito na facção rival, Dad Charada recebeu a missão de “Luxúria” para “abater” as lideranças de sua antiga organização.



“Beira Lago”, por sua vez, se auto intitula, de acordo com a SSP, como membro do conselho da facção, responsável por fiscalizar o andamento do comércio de entorpecentes. “Em uma das cartas que deixou, ‘Dad Charada’ fazia algumas recomendações a ‘LX’ e ao ‘Beira Lago’, o que comprova a importância deles dentro da organização”.

Ainda de acordo com a SSP, “Neguinho das Armas” é tido como um matador da facção. Ele ainda é investigado por mais dois crimes de homicídios ocorridos em 2021.