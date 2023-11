Vida Urbana Segundo suspeito de articular assassinatos na capital é recambiado de Mato Grosso “Luxúria” ou “LX” teve a transferência autorizada em investigação por morte em restaurante de Palmas. Polícia disse que grupo criou perfil falso para intimidar delegado

A Polícia Civil do Estado do Tocantins realizou a segunda fase da ‘Operação Gotham City’ e recambiou por meio aéreo Wagner de Oliveira Costa, “o Luxúria” ou “LX’, apontado na participação do homicídio de Wesley Dias Carvalho, de 37 anos, ocorrido dentro de um restaurante na quadra ASR-SE 15 (antiga 112 sul), no dia 2 de junho em Palmas. O resultado da operação f...