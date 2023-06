Baiano de Barreiras e morador da região sul de Palmas, o serralheiro e auxiliar de serviços gerais Leandro Ribeiro Nogueira morreu aos 32 anos após ser baleado por dois suspeitos que o alcançaram na motocicleta que pilotava nas proximidades da feira do Jardim Aureny I, por volta das 18 horas desta segunda-feira, 5 de junho.

A vítima tinha passagens. Uma delas, em 2018, policiais o flagraram com um balde com várias fiações de cobre furtados de uma empresa na TO-050. No ano seguinte, em 19 de maio de 2019, ele foi apontado por um homem que levou um tiro na boca como o suspeito da tentativa de homicídio. O alvo escapou e prestou depoimento no Hospital Geral de Palmas (HGP) com ferimento na boca.

Dois meses depois, no dia 12 de julho, policiais o flagraram dentro de sua então moradia, no Setor Sul, com um ponto de venda de drogas ao lado da então companheira, uma adolescente, e comparsas.

Conforme os registros policiais, um dos motociclistas atirou várias vezes na direção de Leandro Nogueira, que caiu com a moto que pilotava e morreu no local. Policiais da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Palmas estiveram no local para iniciar as investigações.