A Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto) confirmou a morte de mais uma pessoa no acidente na TO-445, entre Lajeado e Miracema do Tocantins, nesta sexta-feira, 9. João Batista Vilarins de Brito morreu no hospital após ser socorrido com mais seis pessoas.

Segundo a Ageto, o servidor João Batista foi socorrido no local e levado ao hospital de Miracema, mas sofreu uma parada cardíaca e morreu. O funcionário da empresa terceirizada que faleceu no local é Vinicius Carvalho Alves.

Por meio de nota, a Ageto manifestou pesar pelo falecimento de Vinicius Carvalho Alves e de João Batista Vilarins de Brito e informou que a perícia está no local para investigar as causas do acidente.

A Secretaria Estadual da Saúde confirmou, em nota, que “mesmo com todos os esforços das equipes, o paciente João Batista Vilarins de Brito, foi a óbito, motivo pelo qual a Pasta lamenta e se solidariza com familiares e amigos”.

A Ageto afirmou que trabalha no trecho e que pretende liberar a pista, que continua interditada, ainda na noite desta sexta-feira.