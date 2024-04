A irmã do soldado da Paraíba, Eltas Nóbrega, compartilhou um desabafo nas redes sociais. O PM Nóbrega morreu na segunda-feira (15), em Palmas, ao ser baleado. Ele estava em uma viagem ao Tocantins para prestigiar a abertura de um curso. A informação foi confirmada pela irmã no vídeo.

"Meu irmão foi daqui para o Tocantins para a abertura de um curso [...] ele ia fazer a cerimônia de abertura, não estava matriculado no curso, foi para celebrar, como integrante da polícia", disse em vídeo.

Segundo a irmã, até o momento, o que a família sabe é que na madrugada, havia muitas pessoas reunidas, entre eles, policiais.

"Em determinada hora da madrugada houve uma discussão generalizada. Meu irmão não estava nessa confusão, meu irmão não consumia álcool. Então, de todas as pessoas que estavam lá embriagadas, discutindo, brigando, não se sabe por que começou essa discussão, meu irmão foi apartar a discussão. Ele estava desarmado, estava no momento de folga dele, não estava a trabalho, não estava na briga. Uma pessoa que estava na confusão disparou um tiro, não se sabe se para atingir quem estava na frente, para dispersar, a bala atingiu meu irmão no peito, é isso que sabemos", disse.

O suspeito de acertar o tiro que matou Nóbrega é um soldado da PMTO, identificado como Antônio Ezequiel de Souza Santos. A PM do Tocantins informou ter aberto uma investigação interna para apurar a situação. O caso também é investigado pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Palmas.

A tragédia abalou não apenas a família, mas também a sociedade e a corporação para a qual Nóbrega dedicou sua vida, segundo disse a irmã em vídeo.

"Não é só uma mãe que perde um filho, esposa que perde o marido, filha que perdeu o pai, não é só eu, como irmã que perde um irmão, mas uma sociedade que perde um homem de bem. Uma corporação que perde um homem íntegro, que amava a farda dele. Ele amava, desde criança que eu me lembro ele dizia que queria ser policial, e ele foi".

Na gravação, a irmã recorda com carinho de Eltas, como um filho exemplar e um policial dedicado. "Óbvio, não é um momento que estamos bem. É uma dor que ela engasga, estrangula. A dor de luto é uma dor que estrangula você. A dor de perder um filho, muito amado. Ele sempre foi um bom filho, comportado, obediente, amado, doce".