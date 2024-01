O edital para o concurso público do quadro da saúde da Prefeitura de Palmas está publicado na edição suplementar do Diário Oficial do Município nº 3.382 desta sexta-feira, 12, e oferta 927 vagas para posse imediata e 2.317 vagas para cadastro de reserva. Há cargos para nível médio e superior, com salários entre R$ 1.711,09 e R$ 4.710, 28. A Coordenação de Desenvolvimento Estratégico (Copese/CDE), Universidade Federal do Tocantins (UFT), é a responsável pelo concurso.

As inscrições começam no dia 5 de fevereiro e seguem até o dia 1º de março. As provas estão previstas para o dia 28 de abril e o resultado final está previsto para sair em junho deste ano. O valor das inscrições é de R$ 140 para cargos de nível médio e R$ 190 para superior.

Isenção

Conforme o edital de abertura, poderão solicitar a isenção total do pagamento da taxa de inscrição do concurso, os candidatos doadores voluntários de sangue e os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A solicitação da isenção pode ser feita a partir da próxima segunda-feira, 15, até a quinta-feira, 18.

Cargos

Entre os cargos de nível médio estão: agente comunitário, técnico em saúde, agentes de vigilância sanitária, assistente de serviços em saúde, protético dentário, auxiliar dentário, técnico em enfermagem e técnico em laboratório. Os salários variam entre R$ 1.711,09 e R$ 1.827,00, mais gratificações.

Para os cargos de nível superior há vagas para assistente social, biólogo, biomédico, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e inspetor sanitário em várias áreas. Os salários são de R$ 4,710,28.

O edital traz ainda um cargo de analista em saúde para profissionais médicos de diversas especialidades como dermatologia, cardiologia, ginecologia, pediatra, psiquiatra e outros. O salário previsto é de R$ 4.710,28 para médico com 40 horas semanais e de R$ 2.355,14 para as demais especialidades, com carga de trabalho de 20 horas semanais. Ainda há vagas para veterinário, nutricionista, odontólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, com salários de R$ 4,7 mil.