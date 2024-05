Vídeo que circula nas redes sociais mostra um carteiro dando um chute em um cachorro que estava em frente a uma loja de peças de motos no centro do Paraíso do Tocantins. O flagrante aconteceu na manhã desta quinta-feira (23).

Susana Siqueira Pereira, dona do animal, contou que o cachorrinho Gohan sempre sai de manhã para tomar sol na frente da loja, onde ela trabalha.

"Ele sempre fica na loja. Todo mundo conhece, os clientes sabem que ele sempre está por aqui. É super dócil, de pequeno porte, e não mexe com ninguém. Nesse horário ele vai lá tomar o sol".

Leia também:

- Lavrador acusado de matar irmão a facadas depois de desentendimento é condenado a 19 anos de prisão

- Homem é condenado a 12 anos de prisão por tentar matar companheira com facadas no rosto e pescoço

- Dupla é presa em flagrante por tráfico de drogas em Palmas



A superintendência dos Correios informou que foi aberto um procedimento administrativo para apurar o ocorrido nesta manhã e o colaborador envolvido foi relocado em outra rota de distribuição. (Veja nota abaixo)

As imagens foram publicadas pela página Onlines de Paraíso. O vídeo mostra o carteiro parado ao lado de uma moto. Ele dá um chute no animal e depois se estica para colocar cartas em uma caixa de correio como se nada tivesse acontecido.

Após ser atingido, o cachorrinho corre em direção ao interior da loja.

"Correu aqui para dentro e eu o acudi. Meu namorado [proprietário da loja] foi fala com carteiro e acho que ele amanheceu estressado porque foi com muita ignorância com a gente também."

Depois do ocorrido, o namorado de Susana também foi até os Correios para mostrar as imagens. O animal é de raça indefinida e está bem.

O que diz os Correios

Os Correios não compactuam com nenhum tipo de agressão. Assim que tomaram conhecimento da ocorrência, a estatal determinou a mudança da rota do carteiro e a abertura de processo administrativo para apuração da conduta do empregado, que prevê avaliações que vão desde advertência até demissão. A empresa também está buscando localizar o tutor do animal.

A estatal reitera o repúdio a qualquer ato de agressão e reforça que seus valores prezam pela cortesia e respeito em todos os relacionamentos. A empresa treina periodicamente seus próprios empregados e terceirizados sobre como lidar com possíveis situações envolvidas em cães durante sua jornada.