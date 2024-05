Vida Urbana Homem é condenado a 12 anos de prisão por tentar matar companheira com facadas no rosto e pescoço De acordo com o Ministério Público, crime ocorreu em agosto de 2022, em Lagoa do Tocantins, na frente da filha do casal

A Justiça condenou Ygor Rodrigues de Sousa a 12 anos de prisão em regime inicial fechado, por tentar matar a companheira com facadas no rosto, pescoço e costas. O crime ocorreu em agosto de 2022, em Lagoa do Tocantins, região leste do estado. As informações são do Ministério Público (MPTO). Na sessão do Tribunal do Júri realizada nesta quarta-feira, (22) no Fórum ...