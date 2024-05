Vida Urbana Lavrador acusado de matar irmão a facadas depois de desentendimento é condenado a 19 anos de prisão Vítima estava deitada quando foi atacada com cinco facadas no peito. Crime ocorreu no dia 22 de fevereiro de 2023

O Tribunal do Júri da comarca de Natividade condenou o lavrador Alexandre José Rodrigues, de 27 anos, a 19 anos de prisão pelo homicídio de seu irmão Edivaldo José Rodrigues, de 32 anos, no dia 22 de fevereiro de 2023. A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). A Defensoria Pública do Estado do Tocantins informou por meio de nota que nã...