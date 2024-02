Desde a explosão na churrascaria Temperus, ocorrida no dia 3 de janeiro, apenas uma vítima continua internada no Hospital Geral de Palmas (HGP).

No dia 3 deste mês, o paciente J.S.R recebeu alta hospitalar após ficar 31 dias internado sob os cuidados da equipe multiprofissional do HGP.

A paciente identificada pelas iniciais M.B.R segue internada no hospital, segundo informado em nota pela Secretaria de Estado da Saúde(SES).

A pasta também informou não poder repassar informações dos prontuários dos pacientes devido a uma resolução do Conselho Federal de Medicina.

No dia 28 de janeiro, outro paciente, um homem identificado pelas iniciais V.R.C, recebeu alta após ficar 25 dias internado.

O acidente ocorreu no dia 3 de janeiro e deixou uma pessoa morta e quatro feridas. Joicy da Silva Tavares, de 21 anos, era colaboradora do estabelecimento e morreu na madrugada do dia seguinte ao ocorrido, 4 de janeiro.

Investigação

Em nota enviada ainda no início do mês de janeiro, a SSP informou que relatos colhidos apontaram que uma funcionária, ao colocar álcool em fogareiro (rechaud) que aquece a alimentação, não percebeu a presença de fogo. “A chama fez o caminho inverso para dentro do recipiente de 3,6 litros de álcool”.“O fogo só não se propagou em grandes proporções porque não havia materiais de fácil combustão no local, além do próprio galão de álcool”, informou.