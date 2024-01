Redação Jornal do Tocantins

Atualizada às 16h34

Quatro pessoas foram socorridas após uma explosão em uma churrascaria localizada na Arse 122, antiga 1206 sul, em Palmas. Das quatro vítimas, duas ficaram gravemente feridas.

O Corpo de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel prestaram os primeiros socorros e levaram as vítimas para o Hospital Geral de Palmas (HGP). A PM preservou o local para que a perícia fosse realizada.

O sargento Fragoso da Polícia Militar disse que a primeira vítima atingida estava com certo nível de gravidade do que as outras três vítimas.

O Corpo de Bombeiros confirmou a utilização do álcool para colocar em um fogareiro (rechaud) e, possivelmente, tenha sido derramado no botijão pequeno e causou a explosão.

Repercussão nas redes

Um vídeo compartilhado nas redes sociais e em grupos de whatsapp mostra equipes do Samu socorrendo uma pessoa na maca. Enquanto grava o vídeo, a internauta relata o que presenciou.

"Foi uma explosão, eu estava colocando meu almoço e até agora não consegui entender o que realmente explodiu no restaurante. A gente só viu uma explosão e o fogo subiu muito rápido. Foi questão de minutos. Quem estava perto, que nem a moça que está ali na maca, os funcionários que estavam dentro da cozinha, foram os que se machucaram mais. Teve gente que pegou fogo no corpo todo, essa moça que está na maca, coitada, foi a mais prejudicada. O fogo foi muito forte e muito rápido. Pensei que fosse morrer, estava com meu filho de 6 anos e todo mundo se empurrando".

Equipes da Polícia Militar que foram ao estabelecimento, colheram informações de que uma das funcionárias estaria manuseando um recipiente onde se coloca álcool.

“Sem perceber que já existia fogo dentro desse recipiente, quando colocou álcool dentro, houve a combustão e todo o fogo atingiu ela e mais três outros funcionários que estavam próximos”, disse o sargento Fragoso da Polícia Militar em entrevista.

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou que três pessoas foram acolhidas no Hospital Geral de Palmas (HGP), “vítimas de queimaduras de acidente doméstico e seguem sob os cuidados da equipe multiprofissional da unidade”.

Também informou que, “com base na resolução n° 1.638/2002 do Conselho Federal de Medicina, não é autorizada a repassar informações contidas nos prontuários de pacientes, sem o consentimento de familiares ou responsáveis legais”.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o Samu socorreu as quatro vítimas, destas, uma apresentava queimaduras de segundo grau e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) norte e as outras três para o HGP com queimaduras de terceiro grau.

O JTo tentou contato com a churrascaria para se manifestar, mas ainda não houve retorno. O jornal solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública sobre o trabalho da perícia.