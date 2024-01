Matéria atualizada às 13h

A Churrascaria Temperus, onde houve uma explosão que matou Joicy da Silva Tavares, de 21 anos, informou que a vítima era colaboradora do estabelecimento. A nota foi publicada em sua conta no Instagram, na manhã desta quinta-feira, 4.

"É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento da colaboradora, Joicy da Silva Tavares, ocorrido na madrugada de hoje, dia 04 de janeiro de 2024".

A nota também divulgou que as atividades do estabelecimento estão suspensas até domingo, 7.

"Nesse momento de dor e pesar, estendemos nossas condolências e solidariedade à família pela perda".

Ainda nesta quinta-feira, 4, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-TO) confirmou que Joicy Tavares, uma das vítimas de queimadura acolhida, na quarta-feira, 3, no Hospital Geral de Palmas (HGP), morreu na madrugada de quinta-feira, 4.

De acordo com a nota da SES, quatro pessoas foram acolhidas, na quarta-feira, 3, no Hospital Geral de Palmas (HGP), vítimas de queimaduras.

A pasta também destacou que "mesmo com todos os esforços das equipes multiprofissionais", a paciente Joicy Tavares foi a óbito, motivo pelo qual a pasta lamenta e se solidariza com familiares e amigos".

A explosão ocorreu em uma churrascaria da Arse 122 (1206 Sul) e há suspeita de que o álcool utilizado em um fogareiro (rechaud) que aquece a alimentação possa ter sido derramado e alcançado um botijão de gás pequeno, provocando a explosão.

IFTO

Joicy da Silva Tavares era estudante do 3º período do curso de bacharelado em Engenharia Elétrica do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), conforme publicou o instituto em suas redes sociais nesta quinta-feira, 4.

“É com profundo sentimento de pesar que o Instituto Federal do Tocantins (IFTO) comunica o falecimento da estudante Joicy da Silva Tavares, da unidade de Palmas, ocorrido na nesta quinta-feira, 4 de janeiro. Joicy era estudante do 3º período do curso Bacharelado em Engenharia Elétrica”.

O IFTO diz ainda lamentar “pela irreparável perda, e se solidariza transmitindo votos de conforto aos familiares e amigos”.

O instituto decretou luto oficial, por três dias, “conforme a Portaria REI/IFTO Nº 92, de 04 de janeiro de 2024”.