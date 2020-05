Após decretar decreta lei seca e fecha acesso a praias, praças e cachoeiras, a Prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), falou sobre as suas medidas, sobre as testagens rápidas, subnotificação, abertura de feiras e, inclusive, o 'lockdown' decretado em cidades do Norte do Tocantins. Confira a entrevista da gestora à CBN Tocantins e repassada à redação do Jornal do Tocantins.

Para a prefeita, essa situação de crise na saúde pública provocada pela pandemia da Covid-19 ainda está longe de se normalizar e, por ser, nova ainda não existe um consenso sobre as melhores e como se tomar as medidas: “cada lugar está sofrendo impacto diferente, e as pessoas ainda estão se ajustando, mas nem de longe estamos próximos à normalidade; o Tocantins foi um dos últimos a entrar nessa lista de confirmações de casos de Covid-19”, menciona.

“Em particular algumas cidades do interior do Estado tem um quadro muito mais alarmante que a Capital. Até mesmo porque aqui desde muito cedo realizamos sacrifícios e não é hora de retroceder. Vimos que as medidas adotadas em Palmas contribuíram para que tenhamos um cenário não tão alarmante como em outros lugares”, relata.

Medidas

Ao ser questionada sobre suas decisões e críticas que recebe devido á essa ações tomadas, Cinthia disse que na medida que o status epidemiológico cresce são necessários ajustes, “ não há consenso perfeito de como agir, mas na medida que os numero aumentam a Prefeitura e o Estado tem se e deve se moldar a essa realidade”, enfatiza.

Feiras

Mesmo tomando medidas mais rígidas para locais públicos e o consumo e venda de bebida alcoólica, a prefeita publicou um decreto municipal para reabertura das Férias da 307 Norte e do Aureny I, confira matéria aqui. Cinthia explicou essa atitude durante a entrevista.

“Parece contraditório mesmo, mas todas as medidas que tomamos são avaliadas pelos órgãos responsáveis e de saúde. As feiras reabertas terão o mesmos formato da Feira da 304, aberta anteriormente, mas evitaram que as pessoas em Palmas circulem de uma região para a outra, e assim, evitar aglomerações. Quem é do Sul poderá ir a feira da região e do Norte no mesmo sistema”, explica.

Fiscalização

“As fiscalizações acontecem e são intensão, mas é preciso reforçar a responsabilidade social. Não temos como blindar Palmas, que é uma região metropolitana, e sabemos que nem todos os municípios têm medidas tão rígidas, respeitamos isso, mas a padronização das medidas seria o ideal. Temos que continuar a fiscalização e cuidar para que o sistema não entre em colapso”, relata.

Lockdown

Para a prefeita, a Capital chegar ao estágio de precisar decretar o ‘lockdown’ é uma situação que, como gestora, não quer vivenciar. Cinthia elogia a atitude do Governo do Tocantins, já que, segundo ela, o Estado está vivendo um “movimento de dentro para fora” no que se refere a pandemia.

“Se Palmas as pessoas não entendem e são resistentes, em uma cidade pequena, que uma situação de pandemia parece tão distante, é mais complicado e ainda não tem estrutura de saúde pública preparada”, conta, e por isso, conforme a prefeita, a Capital receberá pessoas de outras cidades e estados, devido sua estrutura, “mas precisamos que todos tenham conscientização e entendam a necessidade dos cuidados para que não se chegue a esse estágio de fechamento total”.

Testagens

A gestora ainda afirmou que a Capital recebeu repasses e adquiriu testes e atualmente tem três unidades de saúde funcionando, até às 19 horas, para ampliar essas testagens. “Entretanto sabemos que se existe uma subnotificação em todo o País, imagina que não vai acontecer aqui. Quanto mais testarmos mais casos podemos confirmar, melhores medidas podemos tomar, e isso o poder público precisa estar preparado para atender essa população”, conta.

Para a gestora. A testagem em massa seria o cenário ideal, entretanto, todo o País e o mundo está em busca dos testes. “A oferta deste produto está escassa pela procura alta. Mas posso garantir que a testagem em Palmas e no Estado é superior ao que era há dez dias”, finaliza e relata ainda a importância dos testes em laboratório para diagnósticos mais precisos.