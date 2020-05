Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

A partir da próxima semana, as Feiras Cobertas da Arno 33 (307 Norte) e do Jardim Aureny I voltarão a comercializar produtos hortigranjeiros e in natura em Palmas. A abertura está prevista pelo Decreto Nº 1.895, publicado nesta sexta-feira, 15, altera o último decreto que permitia apenas a abertura da Feira Coberta da 304 Sul – Espaço Popular Mário Bezerra Cavalcante.

Essas duas Férias serão abertas nas quintas e sábados, exclusivamente para a comercialização de alimentos não processados. Para o funcionamento deve ser respeitado o distanciamento mínimo de dois metros entre os expositores e disponibilização de álcool em gel para comerciante e compradores.

A medida tomada após ampla discussão com o Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Palmas Covid-19) e com os próprios feirantes ocorreu após a Prefeitura de Palmas preparar os dois espaços para garantir as condições sanitárias exigidas pela área da Saúde.

Feira da 304

A Feira da 304 Sul está aberta há cerca de um mês, após passar um perdido fechado devido às medidas de isolamento causadas pela pandemia, e abria para comercialização em dias alternados de terça a sábado dos feirantes da 304 Sul, Arno 33 (307 Norte) e Arno 61 (503 Norte), Arse 112 (1106 Sul) e Aureny I.

Com o novo decreto para a abertura dos dois outros espaços, a Feira da 304 Sul passa a funcionar às terças, quartas e sextas-feiras para os feirantes da própria 304 Sul. Já às quintas-feiras para os feirantes da 1106 Sul.

A Feira da Arno 33 vai atender aos feirantes que comercializam no local e os da Arno 61. A Feira do Aureny I funcionará aos nas quintas e sábados.