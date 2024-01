O motorista Edmilson da Silva, 41 anos, socorrido na quinta-feira, 4, vítima de um acidente de trânsito na TO-050, morreu na sexta-feira, 5, no Hospital Geral de Palmas (HGP). A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou por meio de nota.

O acidente ocorreu entre Palmas e Porto Nacional no início da noite de quinta-feira, 4, quando um caminhão munck, com dois ocupantes, e um caminhão baú, onde estava apenas o motorista, bateram de frente.

A vítima Ademilton do Nascimento Davi, 38 anos, natural de Barra do Garça (MT), era passageiro do caminhão munck. Ele morreu no local e os dois motoristas foram socorridos.

Edmilson apresentava fraturas e estava em estado de choque. Ele foi levado ao HGP, onde morreu na sexta-feira, 5. A SES lamentou a morte e se solidarizou com familiares e amigos.

O outro motorista, identificado pelas iniciais A.S.S, de 50 anos, continua internado no HGP e sem previsão de alta, segundo a SES.

A pasta informou não poder repassar informações nos prontuários dos pacientes sem o consentimento de familiares ou responsáveis, devido a resolução n° 1.638/2002 do Conselho Federal de Medicina.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o corpo já foi liberado para a família.