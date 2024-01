O Corpo de Bombeiros identificou as três vítimas do acidente entre dois caminhões na TO-050, que matou um passageiro e deixou dois motoristas feridos. A batida ocorreu na quinta-feira, no km 32 da rodovia, entre Palmas e Porto Nacional.

Segundo os bombeiros, o passageiro que morreu estava no caminhão branco e foi identificado como Ademilton do Nascimento Davi, de 38 anos, natural de Barra do Garça (MT). No mesmo caminhão estava o motorista Edmilson da Silva, 41 anos, que apresentava múltiplas fraturas e estava em estado de choque.

O motorista que estava no outro veículo, um caminhão vermelho foi identificado como Antônio Soares da Silva, de 50 anos, segundo a equipe, ele estava com fraturas, consciente e verbalizava.

A Polícia Militar também esteve no local e constatou que os dois caminhões colidiram frontalmente.

De acordo com a polícia, as equipes dos bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel e Urgência(Samu) prestaram atendimento médico às vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Geral de Palmas (HGP).

Sobre o estado de saúde dos envolvidos, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-TO) informou apenas que duas pessoas foram acolhidas, na quinta-feira, 4, no HGP e que seguem "sob os cuidados da equipe multiprofissional da unidade".

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que o corpo de Ademilton foi encaminhado para o Núcleo de Medicina Legal de Porto Nacional, onde foram realizados os exames de necropsia e que família está ciente e providenciando os serviços funerários.