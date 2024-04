Após 33 anos do título Paulista do Bragantino, dois personagens da conquista vão dividir mais uma vez a emoção de estar em uma final de campeonato. O ex-atacante Tiba, que foi decisivo no título sobre o Novorizontino, e o ex-preparador físico da equipe Luiz Carlos Prima, se reencontraram em situações diferentes no futebol.

Com 55 anos, o ex-atacante Tiba virou empresário e presidente do União-TO. O dirigente mora em Araguaína, região norte do Tocantins. Já Luiz Carlos Prima, 68 anos, passou a atuar como treinador de futebol. Tiba foi eleito para a presidência no fim de 2023. Em dezembro do mesmo ano, o mandatário anunciou o ex-companheiro de Bragantino. O trabalho deu liga! Os dois levaram o time celeste, de forma invicta, à final do Campeonato Tocantinense, após 30 anos.

"A contratação dele foi pelo conhecimento que tinha desde 1989, quando a gente foi campeão do Brasileiro do módulo amarelo e depois campeão Paulista em 1990. Então, eu precisava de uma pessoa experiente, tanto para fazer a parte física, como também para fazer parte técnica. Minha escolha pelo Prima foi pelo conhecimento e, também, por ele ter sido tetra em 1994 com Parreira e Zagallo. Isso mostra que ele tem uma qualidade muito grande e é bom de grupo", comentou Tiba.

A última conquista dos dois trabalhando juntos foi em 26 de agosto de 1990, pelo Bragantino. Tiba atuava no ataque da equipe treinada por Vanderlei Luxemburgo. Luiz Carlos Prima era preparador físico. Tiba foi o autor do gol de empate do Bragantino, por 1 a 1, que garantiu o título inédito. Alguns anos depois, Prima foi campeão do mundo com a seleção brasileira comanda por Carlos Alberto Pareira.

Pelo Campeonato Tocantinense, a nova parceria levou o União invicto à final. Foram seis vitórias e um empate na 1ª fase, e dois empates na semifinal – o time celeste superou o Araguaína nos pênaltis com vitória, por 5 a 4. Além de se garantir na final, o União garantiu participação na Copa Verde, Série D e Copa do Brasil 2025 - Veja como foi a classificação do União abaixo.

A missão da dupla, agora, é buscar o bicampeonato da equipe. A última e única conquista foi em 1994. Após isso, o União chegou em duas semifinais, mas não avançou. Na finalíssima, os comandados de Prima vão enfrentar o Tocantinópolis. O primeiro jogo será neste sábado (30), às 17h, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis (TO).