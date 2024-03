O União é finalista do Tocantinense após 30 anos! Após dois empates na ida e volta, por 1 a 1, o União superou o Araguaína, por 5 a 4, nos pênaltis, neste sábado, no estádio Mirandão, em Araguaína. No tempo normal, Giovani marcou para o Araguaína, e Bruno Moraes deixou tudo igual para o União. Com o gol, Bruno assumiu a artilharia do campeonato com quatro gols. O União chega à final de forma invicta – com seis vitórias e um empate na 1ª fase, e dois empates na semifinal. Na decisão, o União aguarda o vencedor de Tocantinópolis e Capital, que se enfrentam neste domingo, às 16h.

30 anos depois!

Após 30 anos, o União está de volta à final do Campeonato Tocantinense! A equipe chegou pela 1ª vez em 1994, quando conquistou a taça sobre o Tocantins de Miracema. Depois a equipe caiu na semifinal em 1996 e em 2022! O União chega à final de forma invicta – seis vitórias e um empate na 1ª fase, e dois empates na semifinal. Além de se garantir na final, a equipe garantiu participação na Copa do Brasil (com uma cota de quase R$ 800 mil), Série D e Cop Verde 2025. Na decisão, a equipe aguarda o vencedor de Tocantinópolis x Capital, que se enfrentam neste domingo, no Ribeirão, às 16h.

Agora é 2025!

Após o acesso em 2023, o Araguaína foi bem na elite e ficou perto de voltar à final do Campeonato Tocantinense. O Tourão não chegava em uma semifinal há 14 anos. Agora, a diretoria tem que pensar em planejar a temporada 2025, quando a equipe volta a disputar o Campeonato Tocantinense.

Primeiro tempo

O Araguaína foi melhor em todo o primeiro tempo. O Tourão incomodou a defesa do União, com Café e Ailton Jr, que tiveram pelo menos duas chances claras de gol. O União pouco ameaçou! Arango, aos 44, teve a melhor oportunidade em cobrança de falta, mas Vinícius, atento, fez a defesa. Melhor no jogo, o Araguaína foi beneficiado nos acréscimos: a defesa do União vacilou, e após bate-rebate Giovani abriu o placar: 1 a 0.

Segundo tempo

No segundo tempo, o União tentou chegar ao alvo com Bruno Moraes (entrou no segundo tempo) e com Jean. O Araguaína se defendia bem, mas não foi o suficiente para anular Bruno Moraes, que pegou uma bola na entrada da área e finalizou de esquerda, sem chances para o goleiro Vinícius. A bola quicou antes de entrar. Depois do empate, o Araguaína tentou uma pressão final, mas não foi o suficiente para evitar as penalidades. Nos pênaltis, o goleiro Luiz Victor pegou a cobrança de Tonhão, e o colombiano Arango garantiu a classificação do União: 5 a 4.