Esporte Tocantinópolis vence o Capital por 1x0 e chega à sexta final seguida do Tocantinense Disputa ocorreu no domingo (24), no estádio Ribeirão no município de Tocantinópolis

O Tocantinópolis venceu o Capital por 1x0 neste domingo (24) pela semifinal do Campeonato Tocantinense, em casa, no estádio Ribeirão. Pela sexta vez consecutiva, o verdão do norte garantiu vaga na final da competição. Aos 30 minutos do segundo tempo, após escanteio para o Capital, Gustavo Santos puxou um contra-ataque e tocou a bola para Bilau, que cruzou da dir...