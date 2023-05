O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) autorizou a contração, por meio de requisição administrativa, de mais 20 leitos clínicos na rede privada hospitalar da capital, segundo divulgou a Secretaria da Comunicação, na terça-feira, 23.

Segundo o Governo do Tocantins, as unidades estarão disponíveis a partir deste sábado, 27, devido ao prazo que a empresa precisa para se adequar com equipes especializadas.

Conforme a gestão, a medida amplia de 34 para 54 a oferta deste tipo de leito, e assegura a assistência aos usuários referenciados à média complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ainda acordo com o governo, o estado oferta em Palmas, no Hospital Geral de Palmas (HGP), 418 leitos gerais e 40 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de 81 leitos de Pronto-Socorro (PS). Dos 81 leitos de PS, 45 deles foram entregues em 2023.

Além da assistência clínica, a gestão estadual informou que tem contratualizados 64 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que funcionam como retaguarda do Hospital Geral de Palmas (HGP).

Wanderlei Barbosa afirmou por meio da assessoria que além das ampliações de leitos na capital, os serviços de alta complexidade tiveram acréscimo no Estado. “Desde 2021, saímos de 88 leitos de UTI, para 211, um crescimento de 139%, garantindo que vidas sejam salvas”.

Ele disse também que com a medida garante que a população enviada pelos municípios, para assistência de média e alta complexidade, seja atendida dentro do tempo necessário para seu tratamento adequado. “Não podemos deixar que pessoas morram à espera de vagas e no que depender do Governo do Estado, faremos o melhor para a população tocantinense”.

Regulação Porta de Entrada - HGP

De acordo com dados coletados no Portal Integra Tocantins, na manhã desta quarta-feira, 24, e atualizado às 9h43min, sobre a regulação da porta de entrada do HGP, o número de pacientes em fila de espera, totaliza 30 pessoas.

Com relação ao número de pacientes em fila (leitos clínicos) o número chega a 18. Sobre a quantidade de pacientes em fila (leitos cirúrgicos), o número é 12 pessoas.

Entenda

O problema na regulação repercutiu depois que a empregada doméstica, Aurilene Silva, de 41 anos, morreu na segunda-feira, 8, enquanto aguardava por internação no Hospital Geral de Palmas (HGP).

Um levantamento realizado pela direção das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) aponta que 41 pessoas morreram entre o dia 25 maio do ano passado e o dia 12 deste mês, enquanto aguardavam transferência para o Hospital Geral de Palmas (HGP). Os dados apontam espera de mais 50 horas pela remoção antes da morte de pacientes.