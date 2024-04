Redação Jornal do Tocantins

Os cargos de nível médio para assistente administrativo e educador social são os mais disputados no concurso no Quadro Geral da prefeitura de Palmas, com 10.497 e 1.090, respectivamente. A prova está marcada para o dia 7 de abril, em Palmas.

São 173 vagas imediatas e 496 para cadastro de reserva, para nível médio e superior. Segundo divulgado pela prefeitura, para o nível superior, as mais concorridas são para pedagogo (2.545), assistente social ( 1.079) e analista técnico jurídico (1.275) inscritos. O total considera as categorias ampla concorrência, pessoa negra e com deficiência.

As informações foram divulgadas na sexta-feira (22) pela Coordenação de Desenvolvimento Estratégico (Copese/CDE). Para consultar, clique aqui.

A aplicação das provas objetivas será em Palmas, na Universidade Federal do Tocantins (UFT), Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Faculdade de Palmas (Fapal), Centro Universitário Luterano de Palmas (Ulbra), nas escolas estaduais Professora Elizângela Glória Cardoso, Dom Alano Marie Du Noday, Colégio Militar Antônio Luiz Maya e escolas de tempo integral Almirante Tamandaré; Padre Josimo Tavares; Escola Municipal de Tempo Integral (ETI) Daniel Batista.