As três vítimas do acidente na TO-080, que liga Palmas e Paraíso do Tocantins, que ocorreu no sábado, 10, receberam alta hospitalar. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 12, pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

As pessoas que ficaram feridas foram uma mulher de 54 anos que estava no mesmo carro da vítima que veio a óbito, João Coelho de Oliveira, de 62 anos. No outro veículo estava um condutor de 31 anos e uma passageira de 27 que estavam dentro de uma caminhonete Toyota Hilux, segundo informações da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

Conforme a SES, as três vítimas do acidente foram acolhidas no Hospital Regional de Paraíso (HRP), receberam o atendimento necessário ao seu quadro clínico e não seguem mais internadas.

O acidente ocorreu por volta das 14h. Segundo os bombeiros, três veículos se envolveram na colisão. Pessoas que estavam no local informaram que um carro que ia no sentido Paraíso a Palmas derrapou e invadiu a pista contrária até parar no acostamento.

Um dos carros envolvidos ficou fora da pista após a colisão, e o condutor ficou preso às ferragens, sendo necessário ser desencarcerado pelos socorristas. João Coelho de Oliveira teve ferimentos na face, nos membros superior e inferior esquerdos, e com suspeita de fraturas em ambos os membros superiores e no membro inferior esquerdo.

O sepultamento de João Coelho ocorreu no final da tarde de domingo, 11, no Cemitério Jardim das Acácias.