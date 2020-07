Após o Ministério da Educação (MEC) divulgar na manhã desta terça-feira, 14, o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a Universidade Federal do Tocantins (UFT) publicou os nomes dos aprovadas da chamada regular. A primeira etapa da matrícula, via internet, começa a partir das 8 horas do próxima quinta-feira, 16, e vai até às 14 horas do dia 21 de julho.

De acordo com a instituição federal, os links de acesso para cadastro eletrônico e envio de documentos só serão disponibilizados a partir do dia 16. Mas enquanto isso, o candidato pode acessar o link e fiar por dentro da documentação necessária na modalidade em que concorreu.

O Sisu 2020/2 preenche 50% do total de vagas para ingresso na UFT, que por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) decidiu cancelar o vestibular 2020/2.