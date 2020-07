Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Universidade Federal do Tocantins (UFT) decidiu cancelar o vestibular 2020/2. A UFT informou nesta terça-feira, 7, que irá devolver o valor da inscrição para cada candidato. Segundo a instituição federal, a Coordenação Permanente de Seleção da Universidade Federal do Tocantins (Copese) deve divulgar em breve como ocorrerá a devolução do dinheiro para os inscritos.

Mesmo com o cancelamento do certamente, os candidatos que desejam ingressar na UFT podem tentar o acesso por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira,10, conforme divulgado no edital disponível aqui. No edital de abertura do Sisu 2020/2 há informações detalhadas sobre os prazos, procedimentos e documentação.