O Boletim Epidemiológico da Covid-19 no Tocantins contabiliza quase 20 mil casos nesta sexta-feira, 24, conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Com o número a incidência de casos está em 1.269,33 por 100 mil habitantes com registros em 134 dos 139 municípios.

Conforme a SES, atualmente o Tocantins apresenta 19.965 diagnósticos, sendo que 12.562 são de pacientes estão recuperados, 7.069 pacientes ativos que ainda estão em isolamento domiciliar ou hospitalar. O Estado também registrou 334 óbitos em decorrência da doença em 72 cidades com infectados.

Segundo os números da SES ainda, considerando os registros por região de saúde do Estado, o Médio Norte Araguaia ainda tem as cidades com mais diagnósticos acumulados, sendo mais de 7,3 mil. Já a região Capim Dourado tem 4,7 mil e na Bico do Papagaio com 3 mil. No caso dos óbitos por região são 128 na Médio Norte Araguaia, 72 na Bico do Papagaio e 46 na Capim Dourado.

O Boletim do Estado ainda afirma que a maioria dos pacientes infectados com Covid-19 entre 20 e 49 anos, sendo 4 mil de 20 a 29 anos, 5 mil de 30 a 39 anos e 3 mil de 40 a 49 anos. Os dados são diferentes em relação às mortes confirmadas pela doença, que atingem os mais velhos. Sendo que são 76 óbitos de 60 a 69 anos, 79 casos de 70 a 79 anos e paciente com mais de 80 anos que faleceram são 96 registros.

Nesta quinta-feira, 23, ainda o Jornal do Tocantins divulgou que já são 31 cidades tocantinenses que tem mais de 100 registros de Covid-19 acumulados. O número permanece o mesmo. Confira as dez cidades com mais infectados no período de 131 dias:

Araguaína - 5.898 Palmas - 4.189 Porto Nacional - 860 Gurupi - 735 Xambioá - 531 Formoso do Araguaia - 471 Tocantinópolis - 405 Augustinópolis - 398 Paraíso do Tocantins - 370 Guaraí - 352

Ainda segundo a SES, o Tocantins está na 30ª semana epidemiológica, sendo que a semana que teve mais registros foi a 28ª com 2,8 mil diagnósticos. Nas mortes, a semana 38 também teve o recorde de óbitos com 40, e a 23ª tevê 38 falecimentos.

Novos

Nesta sexta-feira, 24, o Boletim da SES traz 544 novas confirmações e oito mortes. Entretanto, conforme a Secretaria, nesse dia o quantitativo se refere a casos novos de vários dias de coleta de exames, não podendo ser considerado um aumento de casos nas últimas 24 horas.

Confira onde ocorreram as confirmações divulgadas neste 131 Boletim: Palmas (135), Araguaína (93), Porto Nacional (49), Augustinópolis (28), Xambioá (17), Gurupi (16), Araguatins (14), Ananás (13), Paraíso do Tocantins (13), Dianópolis (12), Pau D'arco (12), Carrasco Bonito (11), Guaraí (11), Tocantinópolis (11), Colmeia (10), Tocantinia (10), São Miguel do Tocantins (9), Palmeiras do Tocantins (8), Pedro Afonso (7), Palmeirante (5), Nazaré (4), Aguiarnópolis (3), Formoso do Araguaia (3), Palmeirópolis (3).

Além de Abreulândia (2), Chapada da Natividade (2), Colinas do Tocantins (2), Goiatins (2), Marianópolis do Tocantins (2), Miracema do Tocantins (2), Natividade (2), Novo Jardim (2), Praia Norte (2), Riachinho (2), São Bento do Tocantins (2), Aparecida do Rio Negro (1), Aragominas (1), Arraias (1), Axixá do Tocantins (1), Babaçulândia (1), Barrolândia (1), Caseara (1), Couto Magalhães (1), Divinópolis do Tocantins (1), Esperantina (1), Goianorte (1), Itapora do Tocantins (1), Lagoa do Tocantins (1), Lajeado (1), Luzinópolis (1), Maurilândia do Tocantins (1), Miranorte (1), Nova Olinda (1), Novo Acordo (1), Peixe (1), Pequizeiro (1), Recursolândia (1), Sampaio (1), Sítio Novo do Tocantins (1) e Talismã (1).

Já as mortes confirmadas são: