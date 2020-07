O quantitativo de municípios tocantinenses com mais de 100 mais registros de infectados com Covid-19, somando curados e ativos, já ultrapassa a marca dos 30. Comparando de 1º de julho até esta quinta-feira, 23, o aumento é de 41% sendo que, no início do mês eram 18 cidades e atualmente são 31, conforme os Boletins Epidemiológicos da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Apesar do aumento não ser tão significativo, ao observar que entre maio e junho houve um aumento de 80% entre as cidades com registros de centenas de doentes, o número de casos positivos de Covid-19 por cidade é expressivo em diversas localidades com registros de mais de 100 casos. Como Tocantínia e Dianópolis com número superior a 85%, além de Lagoa da Confusão e Santa Fé do Araguaia com mais de 70%.

Também na lista com aumento está Gurupi, Porto Nacional, Miracema, Esperantina e Araguaçu com percentual de 60%. Já Araguaína e Palmas que sempre lideraram no número de pacientes infectados com a doença o comportamento foi diferente entre as duas cidades, enquanto no Norte houve 30% de novos registros nesses 23 dias, indo de 4.053 para 5.807, a Capital teve um acréscimo expressivo. Palmas subiu de 1.884 casos para 4.056 diagnósticos nesse período, assim 53,5% a mais.

Ao comparar somente o ranking das dez cidades com mais diagnósticos positivos da doença, no início do mês os municípios tinham juntos 8.153 casos do total de 11.222 diagnósticos positivos acumulados até a data. Já nesta quinta, o top dez no Estado somam 13.833 de 19.423 registros em 130 dias de pandemia. A diferença é de 5.680 diagnósticos em um período de 23 dias, ou seja, quase o número de infectados em Araguaína durante toda a pandemia.

Salto

Entre esses municípios com centenas de casos de Covid-19 registrados, juntando pacientes ativos e recuperados atualmente, algumas mostram um alto índice de crescimento, como Gurupi e Dianópolis, que inclusive viraram alvo de recomendação do Ministério Público (MPTO) para adoção de novas medidas e protocolos de segurança sanitária e saúde com o objetivo de conter ainda mais o avanço da doença nessas localidades.

Próximo a Capital, Tocantinia teve um aumento de 91,3% no quantitativo de infectados entre 1º e 23 de julho, saindo de 13 para 151. Já Dianópolis cresceu em 88,5% de pacientes que já tiveram ou ainda tem a doença, ou seja de 20 para 174. Outros municípios nesse patamar de mais de 100 diagnósticos positivos esta Santa Fé do Araguaia e Lagoa da Confusão com 78% (23 para 107) e 71% (29 para 100), respectivamente.

Levando em consideração o ranking das dez cidades com mais doentes já registrados, no sul do Estado, Gurupi, inclusive, saiu de sétimo para quarto lugar, indo de 256 para 717 casos de Covid-19 em 23 dias, ou seja, um aumento de 64,2%. Outra cidade com números expressivos é Porto Nacional, que saiu de quarto para segundo e teve um crescimento no mesmo percentual, sendo 60,9% casos a mais no período, ou seja, de 316 para 810.

Também teve crescimento de 66,6%, Miracema, que saiu de 39 para 117 infectados, em Araguaçu o número era 51 infectados e 23 dias depois são 161 diagnósticos, que correspondem a 68,3%. Por fim Esperantina teve um aumento de 61,7% de registros no período, sendo 57 e 149 casos.

Outras cidades à beira da BR-153 com mais de 100 casos têm crescimento na média de 30%, como Paraíso do Tocantins, Guaraí e Colinas do Tocantins com 38,6% (219 para 357), 38,4% (210 para 341), 29,2% (227 para 321), respectivamente.

Confira o ranking das dez cidades em 1º de julho:

Araguaína - 4.053 Palmas - 1.884 Xambioá - 447 Porto Nacional - 316 Tocantinópolis - 271 Augustinópolis - 262 Gurupi - 256 Colinas do Tocantins - 227 Paraíso do Tocantins - 219 Nova Olinda - 218

Confira o ranking das dez cidades em 23 de julho de 23: