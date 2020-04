Na atualização do boletim epidemiológico, nesta segunda-feira, 20, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou mais um caso do novo coronavírus (Covid-19) no Tocantins. De acordo com a SES, o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO), analisou 21 amostras para diagnosticar a doença e constatou mais um caso em Palmas, que agora registra 25 pessoas infectadas pelo vírus.

A nova confirmação se trata de uma mulher, 55 anos, com histórico de viagem ao município de Gurupi, mas sem contato com alguém infectado. Ela apresentou sintomas comuns da doença e teve o diagnostico confirmado em unidade hospitalar pública. A mulher segue internada em isolamento.

O Tocantins contabiliza agora 35 casos confirmados da Covid-19, nas cidades de: Palmas (25), Araguaína (05), Cariri do Tocantins (01), Gurupi (01), Dianópolis (01), Paraíso do Tocantins (01) e Tocantinópolis (01).

Óbito

O empresário de Paraíso Erlim de Andrade, de 68 anos, conhecido como Caju, faleceu à zero hora desta segunda no hospital Anis Rassi, em Goiânia. A informação foi dada pelo site Surgiu, de Paraíso, e confirmada por telefone pelo filho do médico ao JTo, Danilo Alencar. Essa foi a segunda morte por Covid-19 no Tocantins.

O empresário viajou a Goiás para uma cirurgia de troca de marcapasso, mas apresentou sintomas do coronavírus e teve o diagnóstico confirmado para Covid-19. O caso acabou notificado para o Tocantins pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-GO), em Goiás, no boletim epidemiológico da SES no dia 11 de abril, quando o estado alcançava a marca de 25 casos.

Até o momento, o Tocantins tem registrados 02 óbitos (Palmas e Paraíso do Tocantins), 13 pacientes estão recuperados e dispensados do isolamento, 19 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar e 1 caso está internado na rede pública.