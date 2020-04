O empresário de Paraíso Erlim de Andrade, de 68 anos, conhecido como Caju, faleceu à zero hora desta segunda-feira,20 no hospital Anis Rassi, em Goiânia. A informação foi dada pelo site Surgiu, de Paraíso, e confirmada por telefone pelo filho do médico ao JTo, Danilo Alencar.

É a segunda morte por Covid-19 no Tocantins. A primeira ocorreu no da 14 de abril com o falecimento da assistente social da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), Francisca Romana Chaves, de 47 anos, 27 dias após ter o diagnóstico confirmado em laboratório particular.

O empresário viajou a Goiás para uma cirurgia de troca de marcapasso, mas apresentou sintomas do coronavírus e teve o diagnóstico confirmado para Covid-19.

O caso acabou notificado para o Tocantins pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-GO), em Goiás, no boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde) no dia 11 de abril, quando o estado alcançava a marca de 25 casos.

“Ele será enterrado em Itapuganga (GO), cidade natal dele, porque era o desejo dele”, afirma o médico Danilo Alencar. “A família agradece a todos que oraram, jejuaram e torceram pela vida do meu pai”.

De acordo com o site, o empresário é bastante popular na cidade com atuação na área esportiva.