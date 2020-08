O Tocantins fecha o mês de agosto com 50.694 casos e 673 óbitos confirmados para Covid-19. Esses dois dados são os acumulados nos 139 municípios, sendo em 69 com mortes, no período de 169 dias de pandemia repassados e diagnosticados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Do total de acumulados, até esta segunda-feira, 31, eram 17.625 estão ainda ativos, ou seja, pessoas infectadas que estão em isolamento domiciliar ou hospitalar para tratamento. Os demais 32.396 pacientes que tiveram o diagnóstico positivo nesse período estão recuperados

Novos casos

Nesta segunda, o Boletim Epidemiológico da SES traz 333 novos casos confirmados e nove novas mortes registradas em 32 cidades tocantinenses. Dos novos infectados 157 são homens e 176 mulheres, sendo que a maioria tem entre 20 a 39 anos, 146 registros.

Já as novas mortes confirmadas como resultado de complicações causadas pela Covid-19 estão: uma Mulher de 78 anos, uma mulher de 49 anos e um homem de 70 anos com diabetes, todos residentes de Paraíso do Tocantins; um homem de 75 anos com diabetes e hipertensão de Xambioá; um homem de 78 anos com doença renal crônica morador de Natividade; além de quatro pessoas de Araguaína, uma mulher de 84 anos com hipertensão e diabetes, uma mulher de 74 anos com hipertensão e doença de Alzheimer, uma mulher de 58 anos com hipertensão e neoplasia de ovário, e uma mulher de 29 anos, que estava grávida.