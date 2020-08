A servidora pública e psicóloga Julliane Ferreira Aguiar, de 29 anos, morreu nesta sexta-feira, 28, vítima de Covid-19, no Hospital e Maternidade Dom Orione, em Araguaína. A jovem estava grávida de seis meses de gêmeas e, devido a piora em seu quadro clínico, precisou antecipar o parto. As duas meninas também não resistiram e morreram.

Conforme Prefeitura de Araguaína, que divulgou nota de pesar lamentando a morte, estava internada desde o último domingo, 23, e devido seu estado clínico agravar e a equipe médica decidiu realizar o procedimento. Uma das meninas morreu logo após a cirurgia e a outra nesta quinta-feira, 27.

Já Julliana, após o procedimento, que precisou ser transferida para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas sofreu duas paradas cardíacas e teve os rins e pulmões comprometidos pelo pela doença.

Conforme apurado pelo G1 Tocantins, o sepultamento da psicóloga e das duas bebês ocorreu em Arapoema, onde vivem os parentes da mulher.

Luto

Em nota, a Prefeitura de Araguaína informou que Julliane era servidora da Prefeitura de Araguaína e atuava na seleção de profissionais desde 2017 na Secretaria da Administração. “Nossos sentimentos a todos os familiares e amigos. Que Deus possa confortar e dar forças para enfrentar este momento de dor”, escreveu o prefeito, Ronaldo Dimas.

Também em nota, o deputado federal Tiago Dimas, lamentou a morte. “Neste momento terrível, deixo meus mais sinceros votos de força a todos os familiares e amigos de Julliane Aguiar, bem como de todos os demais que perderam entes queridos pela Covid-19. Que o Grande Arquiteto conforte vossos corações!”

Covid-19 em gestantes

A morte da psicóloga Julliane ainda não consta no Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgado nesta sexta e deve ser incluída nos próximos dias. Com esse caso, são três gestantes que faleceram no Tocantins devido a complicações causadas pela Covid-19, sendo as outras duas mortes em junho e julho com residentes de Colinas do Tocantins e Xambioá, respectivamente.

Nessa semana, o Jornal do Tocantins publicou uma matéria sobre o número de grávidas com Covid-19. Até a última segunda-feira, 24, o Tocantins registrava 105 gestantes infectadas. A redação ouviu especialistas na área que falaram sobre, apesar do número ser baixo, o dado ser considerável e também sobre a necessidade das gestantes manterem os cuidados redobrados e seguirem os protocolos de segurança e sanitários, como uso de máscaras e evitar aglomerações, além do cuidado de se manter isoladas por serem do grupo de risco.