O Tocantins começou o mês de agosto com acúmulo de 25.346 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Atualmente são 15.414 pacientes estão recuperados e 9.542 estão ainda ativos, ou seja, em isolamento domiciliar ou hospitalar.

O Boletim também traz o registro total de óbitos em 390 pacientes que não resistiram às complicações da doença. Ao todo 79 cidades já tiveram pacientes que morreram em 139 dias de pandemia no Tocantins. Com relação aos municípios com registros de pessoas infectadas, seja as curadas ou ainda ativas, a SES traz o número de 138 casos, ou seja, o infectado em Mateiros divulgado pelo município ainda não contabiliza nos dados oficiais do Estado.

Em números gerais as quatro cidades com mais de mil casos acumulados no período de pandemia são Araguaína (7.165), Palmas (5.504), Porto Nacional (1,152) e Gurupi (1.106). Esse quantitativo somam os ativos e os curados desde o primeiro caso registrado no Estado, entretanto a SES não apresenta esses detalhadamente esses dados por cidade. Outras 31 localidades tem mais de 100 diagnósticos acumulados e mais duas beiram o número de registros.

Mortes

No Boletim deste sábado, 1º, a SES ainda oficializa nove novas mortes por Covid-19 registradas e confirmadas no Tocantins. Araguaína e Palmas lideram o ranking de cidades com mais óbitos, sendo 97 e 42, além disso, Araguatins, Porto Nacional, Paraíso, Guaraí, Nova Olinda e Tocantinópolis têm entre 20 e 10 casos registrados. Acesse o Boletim da SES aqui.

Confira os casos deste sábado confirmados:

Homem de 87 anos, residente de Palmas, faleceu no dia 30 de julho no Hospital Santa Thereza. Homem de 80 anos, residente de Palmas, faleceu no dia 30 de julho no Hospital da Unimed. Homem de 49 anos, residente de Palmas, faleceu no dia 31 de julho no Hospital Geral de Palmas. Homem de 64 anos, residente de Araguaína, com diabetes e hipertensão faleceu no dia 30 de julho no Hospital Regional de Araguaína. Mulher de 84 anos, residente de Araguaína, com hipertensão e acidente vascular cerebral, faleceu no dia 30 de julho no Hospital Regional de Araguaína. Mulher de 58 anos, residente de Araguaína, com hipertensão e diabetes, faleceu no dia 28 de julho no Hospital Regional de Araguaína. Homem de 98 anos, residente de Araguaína, faleceu no dia 30 de julho no Hospital Regional de Araguaína. Homem de 71 anos, residente de Paraíso do Tocantins, com hipertensão e cardiomiopatia, faleceu no dia 31 de julho no Hospital Regional de Paraíso. Homem de 75 anos, residente de Tabocão, faleceu no dia 26 de julho na UPA Sul de Palmas.

Novos casos

Conforme a SES, neste sábado estão acrescentados no Boletim 522 novos casos confirmados da Covid-19. A SES adotou como estratégia para manter a regularidade da realização dos exames de RT– PCR, até o abastecimento dos insumos pelo Ministério da Saúde (MS), o envio de amostras coletadas pelos municípios para o laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio de Janeiro. De 406 análises encaminhadas, a nesta sexta-feira, 31, houve 235 casos positivos, já o laboratório estadual, realizou, na mesma data, 717 análises, destas 246 foram positivas.

Além disso, conforme a SES explica no Boletim devido à instabilidade do sistema oficial do Ministério da Saúde os municípios não conseguem alimentar a base de dados em tempo oportuno, e por isso o Estado não tem acesso aos novos casos deste sistema, que pode provocar um aumento expressivos nos próximos dias quando a base for regularizada.

Os novos casos são de Palmas (138), Araguaína (111), Paraíso do Tocantins (64), Gurupi (58), Lagoa da Confusão (17), Alvorada (14), Formoso do Araguaia (11), Porto Nacional (11), Paranã (9), Cariri do Tocantins (7), Santa Fé do Araguaia (7), Guaraí (6), Talismã (6), Marianópolis do Tocantins (5), Pium (5), Colméia (4), Wanderlândia (4), Divinópolis do Tocantins (3), Figueirópolis (3), Itaporã do Tocantins (3), Jaú do Tocantins (3), Rio dos Bois (3), Rio Sono (3), Barra do Ouro (2), Miranorte (2), Pedro Afonso (2), Sucupira (2), Aliança do Tocantins (1), Aragominas (1), Araguatins (1), Aurora do Tocantins (1), Babaçulândia (1), Barrolândia (1), Brejinho de Nazaré (1), Cachoeirinha (1), Conceição do Tocantins (1), Darcinópolis (1), Muricilândia (1), Peixe (1), Piraquê (1), Presidente Kennedy (1), Pugmil (1), Riachinho (1), São Valério (1), Sítio Novo do Tocantins (1) e Tupirama (1).