Localizada a 310 km da Capital, o município de Mateiros, passou 137 dias sem registrar nenhum paciente com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Mas, infelizmente, na última sexta-feira, 31, houve o primeiro registro, fazendo com que todos os municípios do Estado tenham dados relacionados à infecção.

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a paciente é uma mulher de 47 anos que apresenta sintomas leves e está em isolamento social sozinha. O secretário de saúde e saneamento Sinvaldo dos Santos Morais, em entrevista do Jornal do Tocantins, informou que a mulher está sendo monitorada desde o dia 10 de julho, e que fez dois testes rápidos, sendo que o último, realizado às 19 horas desta sexta-feira, deu positivo.

“Ela havia apresentado sintomas, e o primeiro teste, realizado no último dia 22, deu negativo. Mas ela voltou a sentir os sintomas, principalmente tosse e dor no corpo. Aí fizemos novamente o teste rápido e deu positivo. Ela cumpria o isolamento e nossa equipe estava todos os dias monitorando”, explicou Moraes.

O secretário ainda disse que com o resultado positivo, agora será investigado como ocorreu a transmissão da Covid-19, e que os dois filhos da paciente, que moram com ela, também serão testados. “A partir de hoje vamos levantar todos os contatos que ela teve desde o dia 22 e fazer a testagem nos dois filhos”.

Apesar do caso ser o único até este sábado confirmado no município, o secretário diz que há aproximadamente 70 pessoas sendo monitorados atualmente pela Saúde municipal. “Nós monitoramos as pessoas que viajaram para locais com transmissão, os que chegam, que tiveram contato com pessoas que positivaram para a doença e as síndrome gripais, que chegam até as unidades de saúde e através das barreiras sanitárias”, ressalta.

Para manter o baixo registro relacionado à Covid-19, Moraes ainda destaca que serão reforçadas as medidas aplicada no município atualmente, como barreiras sanitárias nas entradas da cidade, fechamento do comércio não essencial, obrigatoriedade do uso de máscara e álcool em gel nos comércios que podem permanecer abertos, como mercados e farmácias, e o não funcionamento das atividades turísticas da região.

Estado

O boletim epidemiológico deste sábado, no qual deve entrar o primeiro caso de Mateiros, ainda não foi divulgado, mas conforme o documento divulgado na última sexta-feira, até o último dia de julho o Tocantins registrou 24.824 casos no total, sendo que 15.035 estão recuperados, 9.408 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar. Ainda na sexta foram confirmadas 13 mortes pela doença que ocorreram na última semana, o que totaliza 381 óbitos.