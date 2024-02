O Tocantins ainda não tem data prevista para recebimento das vacinas contra a dengue e nem previsão para a vacinação da população, segundo informou a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) por meio de nota nesta segunda-feira, 12, (confira a nota na íntegra no fim da matéria).

Conforme a pasta, o Tocantins é o 23º na ordem de distribuição das vacinas contra a dengue. Em janeiro, o Ministério da Saúde anunciou as cidades do país que iriam receber as primeiras doses da vacina contra a dengue a partir de fevereiro. No Tocantins, serão contempladas 14 cidades no início da imunização.

Na quinta-feira, 8, o Ministério divulgou que iniciou a distribuição das vacinas contra a dengue para os municípios que atendem aos critérios definidos pela pasta em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

O Distrito Federal e o estado de Goiás receberam as primeiras remessas. Os demais irão receber ao longo dos próximos dias.

Segundo o ministério, a imunização inicia pelas crianças de 10 a 11 anos e irá avançar a faixa etária progressivamente, assim que novos lotes forem entregues pelo laboratório fabricante.

O público-alvo da vacinação, o grupo de 10 a 14 anos, foi acordado entre os conselhos representantes dos secretários de saúde estaduais e municipais, seguindo a recomendação da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) e da Organização Mundial de Saúde (OMS).

O início da vacinação por essa faixa etária é uma estratégia que permite que mais municípios recebam as doses neste primeiro momento, diante do quantitativo limitado de vacinas disponibilizadas pelo laboratório fabricante.

A escolha pelo início da imunização nas crianças de 10 a 11 anos também é baseada no maior índice de hospitalização por dengue dentro da faixa etária de 10 a 14 anos.

Ainda conforme o MS, o lote inicial de vacinas, com 712 mil doses, será enviado aos seguintes estados, contemplando 315 municípios: DF, GO, BA, AC, PB, RN, MS, AM, SP e MA.

O primeiro envio, com o quantitativo de vacinas disponível, o Ministério da Saúde atende 60% dos 521 municípios selecionados.

Conforme a entrega de novas remessas, a previsão é que todos os 521 municípios recebam doses para a vacinação da faixa etária de 10 a 11 anos até a primeira quinzena de março.

Ainda de acordo com o MS, com o recebimento das 6,5 milhões de doses disponíveis pelo laboratório em 2024, o Ministério da Saúde garantirá a vacinação de todo o público-alvo, de 10 a 14 anos, nos municípios selecionados, ao longo dos próximos meses, de forma progressiva.



Nota da Secretaria de Estado da Saúde



A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informa que segundo o Ministério da Saúde, o Estado do Tocantins é o 23º na ordem de distribuição das vacinas contra a Dengue. Portanto, sem data prevista para o recebimento dos imunizantes e a vacinação da população.