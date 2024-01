O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira, 25, quais cidades do país vão receber as primeiras doses da vacina contra a dengue a partir de fevereiro. No Tocantins, serão contempladas 14 cidades no início da imunização.

O público alvo em 2024, segundo o Ministério da Saúde, são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos “faixa etária que concentra maior número de hospitalizações por dengue – 16,4 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023” depois das pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O esquema vacinal é composto por duas doses, com um intervalo de três meses entre elas.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, as regiões de saúde selecionadas para iniciar a vacinação contra a dengue atendem a três critérios: são formadas por municípios de grande porte, ou seja, com mais de 100 mil habitantes, com alta transmissão de dengue registrada em 2023 e 2024, e com maior predominância do sorotipo DENV-2.

A vacina Qdenga (TAK-003) é um imunizante contra a dengue desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma que contém vírus vivos atenuados da dengue.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informou que ainda não recebeu oficialmente a Nota Técnica do Ministério da Saúde (MS), sobre a vacinação contra a Dengue.

Confira as cidades do Tocantins que vão receber a vacina contra a dengue pelo SUS:

- Palmas

- Miracema do Tocantins

- Miranorte

- Rio dos Bois

- Rio Sono

- Novo Acordo

- Aparecida do Rio Negro

- Lajeado

- Santa Tereza do Tocantins

- Tocantínia

- Lagoa do Tocantins

- Fortaleza do Tabocão

- São Félix do Tocantins

- Lizarda

A vacina contra a dengue será aplicada na população de regiões endêmicas, em 521 municípios, a partir de fevereiro.

Dados da dengue no Tocantins

De acordo com dados divulgados no início de janeiro pela SES-TO, ressalta que em 2022 foram confirmados 20.114 casos de dengue, o número caiu para 2.894, uma queda de 85% em 2023, com circulação dos sorotipos Denv 1 e Denv 2.

O Tocantins teve dois óbitos em 2023, nas cidades de Palmas e Dianópolis.

A Chikungunya teve 3.838 confirmações em 2022 e 4.293 no ano passado, aumento de 12%. Já a Zika teve 99 confirmações em 2022 e 121 em 2023, aumento de 22%. Sem óbitos, nas duas doenças.