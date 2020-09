A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou mais 983 novos casos e 14 novas mortes por Covid-19 nesta terça-feira, 1º. Com esses novos números, o mês de setembro inicia com 51.629 diagnósticos confirmados e 687 óbitos acumulados no período de 170 dias de pandemia no Tocantins.

Conforme a SES, atualmente são 33.270 pacientes recuperados e 17.672 que estão ainda ativos, ou seja, em isolamento domiciliar ou hospitalar. Esses registros são os gerais do Estado, já que a SES não detalha o número de infectados ativos e curados por cidade.

Os índices ainda mostram que todas as cidades tocantinenses já tiveram ou ainda têm doentes, sendo que cada cidade registrou ao menos quatro infectados no período, com Palmas e Araguaína, ambas com mais de 12 mil registros.

Esses números são do Boletim Epidemiológico atualizado diariamente com os resultados dos testes realizados com pacientes suspeitos de estarem infectados com Covid-19.

Novos casos

Ainda segundo o Boletim, dos 983 novos casos confirmados nesta data são 385 por teste RT-PCR, 131 por sorologia e 467 de testes rápidos. Esses novos registros são em 82 municípios sendo Palmas com mais de 170, Araguaína mais de 131 e Paraíso com mais de 100.

Além disso, o Boletim da SES traz 14 novos registros de óbitos causados pelas complicações da doença. Esses casos ocorreram nos últimos dias de agosto, mês que o Estado registrou um crescimento de 72,5% nas confirmações de mortes, saindo de 390 óbitos no primeiro dia para 673 óbitos no último dia de agosto.

Além disso, no início do mês passado eram 25.346 casos confirmados acumulados em 138 cidades, já no último Boletim divulgado em agosto eram 50.694 registros, que representa o dobro de casos, já que a diferença é de 25.348 infectados.

Confira as informações sobre as novas mortes confirmadas pela SES nesta terça