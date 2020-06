Com casos já registrados em 100 dos 139 municípios tocantinenses, o Estado registrou mais 246 novas confirmações e seis mortes por Covid-19 nesta terça-feira, 9. Com esses números já são 6.052 diagnósticos positivos em 86 dias desde o início da pandemia.

Desses casos são 114 óbitos e 2.952 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar, sendo que 147 estão em hospitais, contando os residentes e não residentes do Tocantins. Um dado positivo desta terça-feira é que o número de recuperados, pela primeira vez, é maior que o de pacientes ativos, sendo 2.986, ou seja, 49,3%. Sendo que pessoas em isolamento representam o percentual de 48,7% do total de caso no Estado. Já a letalidade está em 1,8%.

Os dados do 86º Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) não trazem detalhes das cidades, sexo ou idade das pessoas já curadas da infecção.

O Tocantins, segundo esses números, registra 384,77 por 100.000 habitantes.

Novos casos

Os novos casos registrados nesta terça são de 31 cidades e são 145 mulheres e 101 homens. Além disso, outros 16 casos de residentes de outros estados também foram confirmados pelo Tocantins.

Sendo: Araguaína (80), Xambioá (31), Palmas (29), Sítio Novo do Tocantins (22), Aguiarnópolis (15), Gurupi (08), Praia Norte (6), Tocantinópolis (6), Colinas do Tocantins (5), Ananás (04), Guaraí (4), Sampaio (4), Buriti do Tocantins (3), Esperantina (3), Itaguatins (3), Palmeiras do Tocantins (3), Aragominas (2), Augustinópolis (2), Carrasco Bonito (2), São Bento do Tocantins (2), São Miguel do Tocantins (2), Araguaçu (1), Araguatins (1), Fátima (1), Figueirópolis (1), Filadélfia (1), Tabocão (1), Miracema do Tocantins (1), Novo Alegre (1), Porto Nacional (1) e Santa Fé do Araguaia (1).

Mortes

Conforme a SES, as 114 mortes ocorridas em decorrência a Covid-19 e suas complicações ocorreram em 34 municípios em sua maioria no Norte do Tocantins. Araguaína tem 26 mortes, Araguatins 14 e Palmas 9.

Os novos casos registrados são de um homem de 79 anos de Araguatins, um homem de 68 anos, residente de Nova Olinda, com hipertensão e diabetes, um homem de 63 anos residente de Sítio Novo e um homem de 94 anos de Novo Alegre.

Os outros dois casos são de mulheres, uma de 91 anos, residente de Araguaína, e uma de 24 anos, residente de Colinas do Tocantins, que estava grávida e teve um parto prematuro após contrair a doença.