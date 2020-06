A Secretaria de Saúde, da Prefeitura de Colinas divulgou ter registrado a segunda morte por Covid-19 de uma mulher de 24 anos que teve um parto prematuro, contraiu o vírus e faleceu na madrugada desta terça-feira,9, no Hospital Dom Orione, onde estava internada. O bebê do sexo feminino segue internado.

Colinense, Jordane Bezerra Campos morava no setor Santa Rosa, um dos mais pobres do município, onde chegou a disputar o concurso de miss do bairro. Segundo a prefeitura, ela deu entrada no Hospital Municipal de Colinas (HMC), às 14h10, do dia 23 de maio, ainda gestante de 30 semanas, com cefaleia, febre e sintomas gripais.

Conforme o relato, ela contou que teve contato com a mãe Eliene Campos, que contraiu a Covid-19, em uma churrascaria da cidade, onde trabalhava. Apesar do teste rápido ter dado negativo e os sintomas agravando, foi transferida para Araguaína e confirmou a doença no exame Swab.

É a segunda morte do município. Constância Gama da Silva, de 73 anos, moradora do setor Doirado, morreu no dia 22 de maio após duas paradas cardiorrespiratórias. A mulher apresentou sintomas, fez uma tomografia e coleta para o exame confirmado pelo Lacen na quinta-feira, 21. Ela já sofria de outras comorbidades. Outra morte na cidade, de um caminhoneiro, de 56 anos, no dia 14 de maio, acabou registrado para Trindade (GO), cidade onde ele morava.