A Polícia Civil prendeu neste sábado, 20, na região sul de Palmas, um homem identificado com as iniciais L.M.R, o “Malbec”, de 29 anos, suspeito de integrar uma organização criminosa e por tráfico de drogas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a ação é decorrente da operação Dominação Miracity realizada na sexta-feira, 19, em Miracema do Tocantins. A irmã do suspeito, identificada com as iniciais R.M.R, de 26 anos, também foi presa

De acordo com a Polícia Civil, a investigação, que começou no mês de março de 2023, apontou Malbec como um dos principais líderes da facção criminosa carioca que ainda estava em liberdade no Tocantins.

O delegado titular da 1ª DHPP, Guilherme Torres, informou, por meio da assessoria, que o suspeito percebeu a presença da polícia e tentou fugir do local.

“Ele tentou pular do segundo andar do prédio, mas a equipe conseguiu capturá-lo e efetuar a prisão. No apartamento também estava a irmã do suspeito, de iniciais R.M.R e 26 anos de idade, que possui condenação por tráfico em Goiás e tinha mandado de prisão em aberto”.

Conforme a SSP, Malbec e a irmã foram conduzidos à 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Palmas, e após os procedimentos legais cabíveis, serão encaminhados ao sistema penal.

Ainda segundo a pasta, a prisão do suspeito foi realizada pela equipe da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Palmas) que, após realizar o monitoramento do suspeito, o localizou em um apartamento na quadra 1203 Sul, em Palmas. O Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE) também auxiliou na prisão do suspeito.